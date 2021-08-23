Индексы PMI Германии в августе сократились

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в августе сократился до 62.7% против 65.9% в июле (пересмотрено с 65.6%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 65.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе сократился до 61.5% против 61.8% месяцем ранее (пересмотрено с 62.2). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 61.0%.