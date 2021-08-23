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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2021 г.Индексы PMI в Великобритании в августе сократились
сегодня 11:35

Индексы PMI в Великобритании в августе сократились

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в августе сократился до 60.1 против 60.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 59.5.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в августе сократился до 55.5 против 59.6 месяцем ранее (пересмотрено с 57.8).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 59.0.

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