Индексы PMI в Великобритании в августе сократились

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в августе сократился до 60.1 против 60.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 59.5.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в августе сократился до 55.5 против 59.6 месяцем ранее (пересмотрено с 57.8).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 59.0.