Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.2% в мае (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.8%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.