Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне выросли на 1.4% (расширенное сообщение)

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне выросли на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.86 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали июньские продажи на уровне 5.89 млн домов.

По сравнению с июнем 2020 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 22.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 363.3 тыс. долл, повысившись на 23.4% в годовом исчислении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.25 млн доступных покупателям домов, повысившись на 3.3% по сравнению с маем, но снизившись на 18.8% по сравнению с июнем 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.5 в мае и 3.9 в июне 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июне в среднем составил 17 дней (исторический минимум), как и в мае, в сравнении с 24 годом ранее. При этом 89% проданных в июне 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.