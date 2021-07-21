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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2021 г.Прибыль и выручка Coca-Cola увеличились
вчера 17:02

Прибыль и выручка Coca-Cola увеличились

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.64 млрд долл или до 0.61 долл на акцию против 1.78 млрд долл или 0.41 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.68 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola увеличились до 10.13 млрд долл по сравнению с 7.15 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 9.31 млрд долл на акцию, а прибыль в размере 0.56 долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подорожали на 2.6%.

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