Прибыль и выручка Coca-Cola увеличились

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.64 млрд долл или до 0.61 долл на акцию против 1.78 млрд долл или 0.41 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.68 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola увеличились до 10.13 млрд долл по сравнению с 7.15 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 9.31 млрд долл на акцию, а прибыль в размере 0.56 долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подорожали на 2.6%.