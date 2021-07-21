Прибыль и выручка Johnson & Johnson увеличились

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 6.278 млрд долл 2.35 долл на акцию в сравнении с 3.626 млрд долл или 1.36 долл на акцию за аналогичный период годом ранееё.

Скорректированная прибыль составила 2.48 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 27.1% до 23.312 млрд долл по сравнению с 18.336 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.29 долл на акцию и выручку в размере 22.49 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз на 2021 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 9.5 – 9.6 долл по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне 9.3-9.45 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 1.1%.