Курс доллара 74.4947   Курс евро 87.5983  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на повышение запасов

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 16 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.81 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.31 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.23 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 3.57 млн барр.

Другие новости

вчера
18:02
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ГРАНТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА, НО УКАЗАЛ, ЧТО РЕГИОНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВВОДИТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
вчера
17:57
ПУТИН: ФИТОСАНИТАРНЫЕ НОРМЫ НЕ ДОЛЖНЫ СТАНОВИТЬСЯ РЫЧАГОМ ОТДАВЛИВАНИЯ КОНКУРЕНТОВ И НЕДОПУСКА ТОВАРОВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
вчера
17:51
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ОТ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА ЗЕРНО НА 9 ИЮЛЯ СОСТАВИЛИ 15,4 МЛРД РУБ - АБРАМЧЕНКО
вчера
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.1 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на повышение запасов
вчера
17:02
Прибыль и выручка Coca-Cola увеличились
вчера
16:40
США и ФРГ вскоре объявят о соглашении по "Северному потоку 2" - советник Госдепа
вчера
16:30
Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте прибыли и выручки
вчера
16:23
США И ФРГ РАБОТАЮТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ УКРАИНА ПОСЛЕ ЗАПУСКА "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2" БЫЛА ТРАНЗИТНОЙ СТРАНОЙ И В БУДУЩЕМ, НЕ ТОЛЬКО ГОД-ДВА – СОВЕТНИК ГОСДЕПА
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.