Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.1 млн барр.

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 16 июля, вырос на 2.1 млн барр. и составил 439.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 6.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 236.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.3 млн барр. и составили 141.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.4 млн барр. и составили 36.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.81 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.31 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.23 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 3.57 млн барр.