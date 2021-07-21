Курс доллара 74.4947   Курс евро 87.5983  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.1 млн барр.

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 16 июля, вырос на 2.1 млн барр. и составил 439.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 6.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 236.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.3 млн барр. и составили 141.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.4 млн барр. и составили 36.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.81 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.31 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.23 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 3.57 млн барр.

Другие новости

вчера
18:10
Подано уже более 11 млн заявлений на выплату к 1 сентября на 15,5 млн детей - Котяков
вчера
18:02
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ГРАНТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА, НО УКАЗАЛ, ЧТО РЕГИОНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВВОДИТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
вчера
17:57
ПУТИН: ФИТОСАНИТАРНЫЕ НОРМЫ НЕ ДОЛЖНЫ СТАНОВИТЬСЯ РЫЧАГОМ ОТДАВЛИВАНИЯ КОНКУРЕНТОВ И НЕДОПУСКА ТОВАРОВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
вчера
17:51
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ОТ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА ЗЕРНО НА 9 ИЮЛЯ СОСТАВИЛИ 15,4 МЛРД РУБ - АБРАМЧЕНКО
вчера
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.1 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на повышение запасов
вчера
17:02
Прибыль и выручка Coca-Cola увеличились
вчера
16:40
США и ФРГ вскоре объявят о соглашении по "Северному потоку 2" - советник Госдепа
вчера
16:30
Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте прибыли и выручки
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.