Прибыль и доходы страховой компании Travelers увеличились

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли во II квартале 2021 года до 934 млн долл или до 3.66 долл на акцию против убытка в размере 40 млн долл или 0.16 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3.45 долл на акцию.

Доходы выросли на 17% до 8.69 млрд долл млрд по сравнению с 7.19 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2.39 долл на акцию и доходы 8.22 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers не изменились.