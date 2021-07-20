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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2021 г.Прибыль и доходы страховой компании Travelers у...
вчера 16:47

Прибыль и доходы страховой компании Travelers увеличились

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли во II квартале 2021 года до 934 млн долл или до 3.66 долл на акцию против убытка в размере 40 млн долл или 0.16 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3.45 долл на акцию.

Доходы выросли на 17% до 8.69 млрд долл млрд по сравнению с 7.19 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 2.39 долл на акцию и доходы 8.22 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers не изменились.

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