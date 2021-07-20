Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне сократилось на 5.1%

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июне сократилось на 5.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1598 тыс. в годовом исчислении против 1683 тыс. в мае (пересмотрено с 1681 тыс.)

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1690 тыс.

По сравнению с июнем 2020 года число выданных разрешений выросло на 23.3%.