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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2021 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:40

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне сократилось на 5.1%

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июне сократилось на 5.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1598 тыс. в годовом исчислении против 1683 тыс. в мае (пересмотрено с 1681 тыс.)

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1690 тыс.

По сравнению с июнем 2020 года число выданных разрешений выросло на 23.3%.

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