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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2021 г.Компания Halliburton сообщила о росте прибыли в...
вчера 16:39

Компания Halliburton сообщила о росте прибыли выручки

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о прибыли по результатам за II квартал текущего года в размере 227 млн долл или 0.26 долл на акцию по сравнению с 170 млн долл или 0.19 долл на акцию годом ранее.

Доходы Halliburton увеличились до 3.707 млрд долл по сравнению с 3.451 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Halliburton на уровне 0.22 долл на акцию и доходы в размере 3.71 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2%.

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