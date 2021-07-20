Компания Philip Morris International сообщила о росте прибыли и выручки

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о росте выручки во II квартале 2021 года до 2.17 млрд долл или 1.39 долл на акцию в сравнении с 1.95 млрд долл или 1.25 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 1.57 долл на акцию.

Выручка выросла до 7.59 млрд долл по сравнению с 6.65 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Philip Morris на уровне 1.55 долл на акцию и доходы в размере 7.67 млрд долл.