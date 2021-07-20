Курс доллара 74.4910   Курс евро 87.7727  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2021 г.Компания Philip Morris International сообщила о...
вчера 16:55

Компания Philip Morris International сообщила о росте прибыли и выручки

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о росте выручки во II квартале 2021 года до 2.17 млрд долл или 1.39 долл на акцию в сравнении с 1.95 млрд долл или 1.25 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 1.57 долл на акцию.

Выручка выросла до 7.59 млрд долл по сравнению с 6.65 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Philip Morris на уровне 1.55 долл на акцию и доходы в размере 7.67 млрд долл.

Другие новости

вчера
17:34
ЕК хочет создать в ЕС наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег
вчера
17:32
ЕК ХОЧЕТ ОБНОВИТЬ ПРАВИЛА ЕС, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО КОНТРОЛИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ КРИПТОАКТИВОВ, ВКЛЮЧАЯ БИТКОИН, ДЛЯ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ - РЕЛИЗ
вчера
17:15
Профсоюзы предлагают изменить минимальный размер пособия по безработице в РФ
вчера
17:02
Профсоюзы предлагают обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты - документ
вчера
16:55
Компания Philip Morris International сообщила о росте прибыли и выручки
вчера
16:47
Прибыль и доходы страховой компании Travelers увеличились
вчера
16:39
Компания Halliburton сообщила о росте прибыли выручки
вчера
16:18
Строительство порта "Лавна" в Мурманской области должно начаться в ближайшее время
вчера
15:48
Путин: важно обеспечить стабильную работу авиапредприятий в России
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.