Курс доллара 73.2660   Курс евро 87.0034  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2021 г.Индекс PMI Services США за июнь пересмотрен в с...
вчера 16:52

Индекс PMI Services США за июнь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за июнь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 64.6 пункта с предварительного уровня 64.8.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В мае значение индекса PMI Services составило 70.4.

Другие новости

вчера
17:08
Компонента занятости индекса ISM Services США в июне опустилась в область спада
вчера
17:07
БОЛЕЕ 2 ТЫС ЮРЛИЦ И ИП В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДАЛИ СВЕДЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ СВОИХ 60% СОТРУДНИКОВ - ВЛАСТИ
вчера
17:05
Индекс ISM Services США в июне снизился
вчера
17:05
ВЛАСТИ ФРАНЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЮТ НОВЫЙ ЗАКОН РФ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ МАРКИРОВКУ ШАМПАНСКОГО – ГЛАВА МИД
вчера
16:52
Индекс PMI Services США за июнь пересмотрен в сторону понижения
вчера
16:44
Медведев: все условия для развития сотрудничества РФ и Китая созданы
вчера
16:34
Путин: в не угольных секторах экономики Кузбасса должны появиться 40 тыс рабочих мест
вчера
16:26
Наличное количество автомобилей на новых источниках энергии в Китае достигло 6,03 млн
вчера
16:14
Путин: в не угольных секторах экономики Кузбасса должны появиться 40 тыс рабочих мест
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.