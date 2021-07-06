Индекс PMI Services США за июнь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за июнь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 64.6 пункта с предварительного уровня 64.8.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В мае значение индекса PMI Services составило 70.4.