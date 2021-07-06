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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2021 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:08

Компонента занятости индекса ISM Services США в июне опустилась в область спада

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне снизилась до 49.3 против 55.3 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вышел в отрицательную область, опустившись ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на зафиксированное в июне сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

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