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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.6 млн барр.

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 18 июня, сократился на 7.6 млн барр. и составил 459.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 6.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.9 млн барр. и составили 240.0 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.8 млн барр. и составили 137.9 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.7 млн барр. и составили 623.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.9 млн барр. и составили 41.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.2 млн барр., запасы бензина выросли на 0.96 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.99 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились почти на 2.6 млн барр.

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