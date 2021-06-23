Продажи новых домов в США в мае сократились на 5.9% (расширенное сообщение)

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае сократились на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 769 тыс. домов в годовом исчислении.

В апреле продажи новых домов составили 817 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 863 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 864 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2020 года продажи новых домов выросли на 9.2%.

В целом, в прошлом месяце было продано 69 тыс. новых домов против 75 тыс. в апреле и 83 тыс. в марте. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (20 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (15 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (12 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 374.4 тыс. долл против 365.3 тыс. в апреле и 348.3 тыс. в марте.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 430.6 тыс. долл против 420.9 тыс. в апреле и 408.3 тыс. в марте.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец мая составили 330 тыс. единиц против 315 тыс. в апреле и 307 тыс. в марте.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.1 месяца против 4.6 в апреле и 4.2 в марте.