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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2021 г.Индекс Manufacturing PMI США в июне умеренно вырос
сегодня 16:49

Индекс Manufacturing PMI США в июне умеренно вырос

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в июне вырос, составив 62.6 пункта против 62.1 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США более быстрыми темпами, чем в мае.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 61.5.

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