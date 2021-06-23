Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на значительное снижение запасов

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 18 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.3 млн барр., запасы бензина выросли на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.2 млн барр., запасы бензина выросли на 0.96 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.99 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились почти на 2.6 млн барр.