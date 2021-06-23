Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 24 июня

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;
15:30 мск: ВВП США за I квартал, финал;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, финал;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;
16:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
23:30 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США.