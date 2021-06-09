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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 июня

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за май;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за апрель, финальный отчет;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за I квартал, финальный отчёт;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за апрель;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за апрель;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за май.

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