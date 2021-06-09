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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.2 млн барр.

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 4 июня, сократился на 5.2 млн барр. и составил 474.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 7.0 млн барр. и составили 241.0 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 4.4 млн барр. и составили 137.2 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.3 млн барр. и составили 626.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.2 млн барр. и составили 45.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.1 млн барр., запасы бензина выросли на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 3.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.42 млн барр.

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