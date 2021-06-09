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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2021 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 17:05

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.8%

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в марте (пересмотрено с +1.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.8%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в апреле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 4.3% в марте (пересмотрено с +4.6%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в апреле, как и в марте, составил 1.22 в сравнении с 1.67 в апреле 2020 года.

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