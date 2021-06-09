Курс доллара 72.8256   Курс евро 88.6433  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июня 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 4 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.1 млн барр., запасы бензина выросли на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.1 млн барр., запасы бензина выросли на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 3.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.42 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:53
Госкомиссия по Арктике поддержала строительство целлюлозно-бумажного комбината в Карелии
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 июня
сегодня
17:59
Маас: ФРГ связывает завершение "Северного потока 2" с продолжением транзита через Украину
сегодня
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.2 млн барр.
сегодня
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
сегодня
17:05
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.8%
сегодня
16:50
Российский рынок акций растет на поддержке нефти и рубля
сегодня
16:18
Фигуранту "лондонского списка" Зотову вновь грозит СИЗО, но прокуратура против
сегодня
16:10
ПРОКУРАТУРА НЕ НАМЕРЕНА ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОСЬБУ СЛЕДСТВИЯ ОБ АРЕСТЕ ЭКС-ГЛАВЫ "ТРАНСФИН-М" - ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.