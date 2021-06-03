Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.1 млн барр.

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 28 мая, сократился на 5.1 млн барр. и составил 479.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.5 млн барр. и составили 234.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 3.7 млн барр. и составили 132.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.6 млн барр. и составили 627.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.7 млн барр. и составили 45.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.36 млн барр., запасы бензина выросли на 2.51 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.59 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.74 млн барр.