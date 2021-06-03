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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 июня

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за апрель;

10:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за апрель;

14:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

14:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за май;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за май;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за май;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за I квартал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за апрель;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

N/A мск: Саммит G7.

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