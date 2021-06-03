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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 28 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.3 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.36 млн барр., запасы бензина выросли на 2.51 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.59 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.74 млн барр.

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