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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2021 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:06

Компонента занятости индекса ISM Services США в мае снизилась

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизилась до 55.3 против 58.8 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индикатор остался в положительной области, превысив пороговую отметку 50.0, что указывает на продолжившееся расширение найма сотрудников в сфере услуг США, но медленнее, чем в апреле.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

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