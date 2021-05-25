Продажи новых домов в США в апреле сократились на 5.9% (расширенное сообщение)

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в апреле сократились на 5.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 863 тыс. домов в годовом исчислении.

В марте продажи новых домов составили 917 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 1021 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в апреле число проданных новых домов составит 950 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2020 года продажи новых домов выросли на 48.3%.

В целом, в прошлом месяце было продано 78 тыс. новых домов против 86 тыс. в марте и 71 тыс. в феврале. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (26 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 20 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (15 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 372.4 тыс. долл против 334.2 тыс. в марте и 352.8 тыс. в феврале.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 435.4 тыс. долл против 400.5 тыс. в марте и 402.5 тыс. в феврале.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец марта составили 316 тыс. единиц против 304 тыс. в марте и 306 тыс. в феврале.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.4 месяца против 4.0 в марте и 4.3 в феврале.