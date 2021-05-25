Индекс потребительского доверия в США в мае умеренно снизился

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 117.2 пункта против 117.5 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали майский показатель на уровне 119.0 в сравнении с первоначально объявленным апрельским значением 121.7.

Индекс оценки текущей ситуации в мае повысился до 144.3 против 131.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 99.1 против 107.9 в апреле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.