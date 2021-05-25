Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.1% в феврале (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 1.1%.

По сравнению с мартом 2020 года индекс вырос на 13.9%.

По итогам I квартала индекс вырос на 12.6% по сравнению с I кварталом 2020 года.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.