Курс доллара 73.5266   Курс евро 89.6877  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 мая 2021 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на...
сегодня 16:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.4%

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.1% в феврале (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 1.1%.

По сравнению с мартом 2020 года индекс вырос на 13.9%.

По итогам I квартала индекс вырос на 12.6% по сравнению с I кварталом 2020 года.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

Другие новости

сегодня
17:10
Индекс потребительского доверия в США в мае умеренно снизился
сегодня
17:07
Продажи новых домов в США в апреле сократились на 5.9%
сегодня
16:49
Все масляные пятна после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе ликвидированы – ГУМЧС
сегодня
16:22
Открытие Грузией сухопутной границы не повлияет на поток туристов из России - туроператоры
сегодня
16:10
FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.4%
сегодня
16:05
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 13.3% в годовом исчислении
сегодня
16:05
Госдума приняла в I чтении проект о координации ВЭБом деятельности институтов развития
сегодня
15:52
Рубль реагирует укреплением на 20 копеек на новости по дате встречи Байдена и Путина
сегодня
15:20
Потери туристической отрасли РФ из-за коронавируса составили 1,3 трлн руб - АТОР
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.