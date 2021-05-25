Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 13.3% в годовом исчислении

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 13.3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом исчислении на 12.6% после его роста на 11.9% в феврале.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте повысился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 12.8% в годовом исчислении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в марте по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.5% с учётом сезонных колебаний и вырос на 13.2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.