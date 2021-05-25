Курс доллара 73.5266   Курс евро 89.6877  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 мая 2021 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
сегодня 16:05

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 13.3% в годовом исчислении

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 13.3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом исчислении на 12.6% после его роста на 11.9% в феврале.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте повысился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 12.8% в годовом исчислении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в марте по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.5% с учётом сезонных колебаний и вырос на 13.2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Другие новости

сегодня
17:07
Продажи новых домов в США в апреле сократились на 5.9%
сегодня
16:49
Все масляные пятна после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе ликвидированы – ГУМЧС
сегодня
16:22
Открытие Грузией сухопутной границы не повлияет на поток туристов из России - туроператоры
сегодня
16:10
FHFA: Индекс цен на дома в США в марте вырос на 1.4%
сегодня
16:05
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в марте вырос на 13.3% в годовом исчислении
сегодня
16:05
Госдума приняла в I чтении проект о координации ВЭБом деятельности институтов развития
сегодня
15:52
Рубль реагирует укреплением на 20 копеек на новости по дате встречи Байдена и Путина
сегодня
15:20
Потери туристической отрасли РФ из-за коронавируса составили 1,3 трлн руб - АТОР
сегодня
15:06
Титов заявил, что покинет пост бизнес-омбудсмена в 2022 году
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.