Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 мая

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за май;
17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.