Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 мая

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за май;

17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за май;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.