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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2021 г.Объём промышленного производства в США в апреле...
сегодня 16:23

Объём промышленного производства в США в апреле вырос на 0.7%

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.4% в марте (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.9%.

По сравнению с апрелем 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 16.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 74.9% против 74.4% в марте. Годом ранее - в апреле 2020 года показатель составлял 64.2%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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