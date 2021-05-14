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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2021 г.Цены на импорт в США в апреле выросли на 0.7%, ...
сегодня 15:37

Цены на импорт в США в апреле выросли на 0.7%, увеличившись более чем на 10% за год

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в апреле выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в марте (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.6%.

По сравнению с апрелем 2020 года цены на импорт увеличились на 10.6%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.8% после повышения на 2.4% в марте (пересмотрено с +2.1%).

По сравнению с апрелем 2020 года цены на экспорт выросли на 14.4%.

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