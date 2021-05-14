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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 мая 2021 г.Объём розничных продаж в США в апреле не изменился
сегодня 15:35

Объём розничных продаж в США в апреле не изменился

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0%.

В марте объём розничных продаж увеличился на 10.7% (пересмотрено с +9.8%).

По сравнению с апрелем 2020 года показатель повысился на 51.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в апреле сократился на 0.8% после повышения на 9.0% месяцем ранее (пересмотрено с +8.4%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.5%.

По сравнению с апрелем 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 40.6%.

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