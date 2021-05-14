Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте вырос на 0.3%

Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.6% в феврале (пересмотрено с +0.5%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 5.7% с учетом сезонных колебаний после снижения на 1.6% в феврале (пересмотрено с (-1.9%).

Соотношение запасов к продажам в марте составило 1.23 в сравнении с 1.30 в феврале.