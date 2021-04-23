Индекс Manufacturing PMI США в апреле оказался хуже прогноза

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в апреле вырос, составив 60.6 пункта против 59.1 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США более быстрыми темпами, чем в марте.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 60.9.