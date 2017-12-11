Открытие Брокер: Скупка валюты Минфином может оказать давление на рубль

Немного итогов предыдущей недели. За прошедшую неделю индекс Мосбиржи снизился с 2105,99 п. до 2104,99 п., а РТС скорректировался с 1133,33 п. до 1119,54 п. Евро ослаб за неделю с $1,188 до $1,177. Пара USD/RUB подросла за неделю с 58,88 до 59,13, а EUR/RUB снизилась с 70,07 до 69,66. Нефть Brent подешевела за неделю с $63,73 до $63,40. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2642,22 п. до 2651,50 п.

Наступают решающие дни декабря, когда центральные банки примут решения, которые будут оказывать влияние на экономики и рынки в ближайшие месяцы. ФРС упорно настаивает на необходимости ещё одного повышения ставки, а у российского ЦБ сложились все условия, чтобы ставку снизить. В целом ничто уже не может помешать данным решениям.

В начале новой торговой недели стоит обратить внимание на объём машиностроительных заказов в Японии. И на этом, в основном, события понедельника завершатся. Разве только можно отследить статистику розничных продаж в Италии и многочисленные размещения облигаций от Европы до США. В России пройдут советы директоров компаний «Аптеки 36 и 6», «ФСК ЕЭС», ОГК-2, «Газпром». Реестры на получение дивидендов закроют «Химпром» и «Протек».

Во вторник Австралия откроет торговый день данными по продажам нового жилья и ценами на жилье. Далее фокус внимания сместится на Великобританию, где выйдет статистика по инфляции. В Германии опубликуют индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW Германии. В США в этот день выйдут цифры по ценам производителей. Поздно вечером выступит глава ЕЦБ Марио Драги. В России опубликуют данные по торговому балансу. В России «Ленэнерго» закроет реестр на участие в ВОСА. «Башнефть» закроет реестр на получение дивидендов. Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка.

Традиционно в зимнее время среда начнётся с отчёта API по запасам нефти в США. В Японии уточнят данные по машиностроительным заказам. Далее в Германии уточнят статистику по инфляции. В полдень по московскому времени выступит управляющий Банка Японии Х. Курода. Великобритания поделится статистикой по рынку труда, что будет весьма интересно в свете проблемы «выхода из Евросоюза». Далее в еврозоне будет опубликован отчёт по промышленному производству. Однако самое интересное состоится в США, где выйдет статистика по инфляции. Затем Минэнерго США опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В 22:00 (мск) ФРС, скорее всего, объявит об очередном повышении ставки, которая поднимется до 1,25%-1,5%.

Австралия в четверг предоставит повод для волатильности своей валюты, так как выйдет отчёт по рынку труда. Ожидается 5,4%, но сюрпризы вполне допускаются. Китай тоже способен повлиять на сырьевые рынки, так как выйдет статистика по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в основной капитал. В Европе Национальный Банк Швейцарии примет решение по ставке. В еврозоне опубликуют предварительные индексы деловой активности за декабрь. Великобритания поделится данными по розничным продажам. Далее Банк Англии примет решение по ставке, но изменений не ожидается. Более того, предполагается, что все девять членов монетарного комитета проголосуют за сохранение ставки. После этого настанет время ЕЦБ, от которого также не ждут перемен. Как минимум, представители ЕЦБ настаивают на том, что до разговоров о каком-либо изменении ставки необходимо полностью отработать количественную программу. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также отчёт по розничным продажам за ноябрь. На вечер также остаются предварительные индексы деловой активности в США. В России пройдёт совет директоров «ЛУКОЙЛ».

В завершающий день недели внешний календарь предлагает индексы Tankan для Японии, а также американский индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Плюс к этому статистика ФРС по промышленному производству в США. Однако самым интересным событием для российского финансового рынка будет заседание ЦБ РФ. На рынке существует довольно высокая убеждённость в том, что российский регулятор снизит ставку, как минимум, на 25 базисных пунктов. Кроме того, в России «Детский мир» закроет реестр на получение дивидендов.

Азиатские торги в начале недели проходили в позитивном ключе. Президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс дал интервью The New-York Times, в котором отметил, что повышение ставки не столь очевидно из-за медленных темпов инфляции. В самом деле, статистика конца прошлой недели показала рост заработной платы ниже ожиданий, что вряд ли можно позиционировать как признак разогрева инфляции. Поэтому на этой неделе участники рынка будут внимательно изучать ожидания представителей ФРС по траектории повышения ставки. Любые признаки «голубиных» настроений будут приветствоваться рынками. Были и другие поводы для оптимизма. Если вспомнить пятничную статистику, то китайская внешняя торговля показала рост экспорта и импорта, что оценивают в качестве признаков устойчивости экономики. Между тем, на CBOT начались торги фьючерсами на Bitcoin. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3308,94 п. (+0,58%), Nikkei 225 – 22908,86 п. (+0,43%).

Нефть начинает новую неделю в минусе. Baker Hughes сообщила в пятницу, что за прошедшую неделю число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на 2 единицы до 751 штуки. В минувшие выходные на Ближнем Востоке продолжили заявлять протесты по поводу признания США Иерусалима столицей Израиля. Потенциально, данная проблема может перерасти в гораздо более значимые последствия для региона. В остальном, для нефти пока нет особых новостей. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 848,11 до 842,81 тонн, то есть упали на 5,3 тонны. К слову говоря, жёлтый металл потерял за месяц около 2% стоимости, а за год остаётся в плюсе на 7,6%. К 9:00 (мск) Brent – $63,11 (-0,46%), WTI – $57,13 (-0,40%), золото – $1251,3 (+0,23%), медь – $6568,7 (+0,03%), никель – $10915 (-0,32%), палладий – $1000,8 (+0,44%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,78. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,178 (+0,08%), GBP/USD – $1,34 (+0,14%), USD/JPY – 113,56 (+0,11%).

Российский рынок провёл прошлую неделю не в лучшем настроении. Однако индекс Мосбиржи смог удержаться выше линии 2100 пунктов. Индекс РТС также остаётся выше отметки 1100 пунктов. Однако стоит отметить насторожённость рынка по поводу возможных очередных американских ограничений. В дополнение к этому вспоминаются далеко не самые сильные отчёты крупнейших корпораций. Даже бумаги Сбербанка уже не столь оптимистично реагируют на отчёт по РСБУ за 11 месяцев года. Рубль немного уступил своим конкурентам как из-за негативного внешнего фона, так и благодаря внутренним факторам. В частности, Минфин уже начал скупать валюту в повышенных объёмах, что, безусловно, оказывает определённое влияние на валютном рынке. Вполне вероятно, что новую неделю пара USD/RUB проведёт выше отметки 59,0. В целом на рынках перед рождественскими праздниками преобладают позитивные настроения, но для российского рынка это не указ, да и Рождество в России отмечается позже.

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