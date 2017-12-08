ИК Финам: Основными ньюсмейкерами на этой неделе будут мировые Центробанки

Американские индексы в пятницу прибавили порядка 0.5% на внутренней статистике и решении палаты представителей США принять проект резолюции о продлении финансирования правительства до 22 декабря.

Так же позитивом для рынков была вышедшая статистика по внешней торговле Китая, которая показала практически удвоение экспорта в ноябре (12,3%) по сравнению с октябрьскими показателями (6,8%).

Политбюро ЦК Компартии Поднебесной заявило, что реформы будут продолжены, а экономика страны получит поддержку за счет финансовых мер.

Аналитики Goldman Sachs считают, что экономики развивающихся стран в 2018 году могут опередить развитые по причинам более ранних стадий экономического цикла.

Однако эксперты Societe Generale полагают, что активы еmerging markets уже отражают все хорошие новости и 2018 год может стать для них весьма не простым.

На текущей неделе основными ньюсмейкерами будут мировые Центробанки. Так в среду состоится заседание ФРС на котором регулятор с большей долей вероятности повысит процентную ставку на 0,25 б.п., а уже в четверг свои планы по дальнейшей монетарной политике раскроют Банк Англии и ЕЦБ.

Для Российского рынка важным днем станет пятница, где ЦБ РФ так же как и его коллеги, озвучит свое решение по ключевой процентной ставке.

На мой взгляд не смотря на низкий уровень инфляции, которая в ноябре замедлилась до 2,5% и оптимистичные прогнозы от Минэкономразвития, регулятор примет решение понизить ставку не более чем на 0,25 б.п., хотя в условиях повышения ставки Федрезерва и ожидания нового санкционного пакета Центробанку логичней было бы на грядущем заседании взять паузу.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии продемонстрировали двухпроцентный подъем на фоне роста импорта нефти в Китае. По данным за ноябрь Поднебесная покупала порядка 9 миллионов баррелей в сути, что является вторым по объемам показателем месячного импорта за всю историю и если такая динамика продолжится, то Китай уже в этом году опередит США как самого крупного импортера нефти.

В текущей ситуации поддержкой Brent выступает $62,80, локальное сопротивление $63,60 и основное $64,30 при закрепление над которым появятся шансы на тест отметки $65.

Сегодня рынки будут отыгрывать вышедшие в пятницу данные от Baker Hughes, которые на прошлой неделе показали рост нефтяных вышек на две единицы.

Индекс Мосбиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2104,99п., показав нулевую динамику. В текущей ситуации локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2100п. и основная на 2090п., проход которой может открыть дорогу в район 2080п.-2065п. Для продолжения роста индикатору по-прежнему нужно преодолеть отметку 2125п.

В настоящий момент основной поддержкой фьючерсу на индекс РТС служит отметка 110500п., закрепление под которой может усилить продажи в район 108200п. Локальное сопротивление расположено на 112000п., однако для продолжения роста инструменту нужно закрепиться над отметкой 112500п.

Несмотря на выросшие котировки нефти российская валюта по итогам пятницы продемонстрировала слабопозитивную динамику завершив торговую сессию вблизи локальной поддержки 59 рублей за один американский доллар. В настоящий момент ближайшим сопротивлением в паре доллар-рубль является отметка 59,50, основной поддержкой выступает 58,40. Главным триггером для рубля на этой неделе будут итоги заседаний ФРС США и ЦБ РФ, сближения процентных ставок регуляторов может негативно отразиться на курсе национальной валюты.

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