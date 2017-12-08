"Открытие Брокер" : Укрепляющийся доллар США негативно сказывается на перспективах рынка драгметаллов

Рынки золота и серебра сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, а платиноиды подрастают в корреляции с прочими товарами и фондовым рынком. Принятие законопроекта о временном продлении финансирования работы американского правительства усилило уверенность инвесторов относительно реализации налоговой реформы в США. При этом масштабные военные учения США и Южной Кореи сильно эскалируют ситуацию на Корейском полуострове, заставляя Северную Корею заявлять о предопределенности начала войны на полуострове. Фактически это поддерживает спрос на драгоценные металлы в Азии, но ожидаемое повышение процентных ставок сильно ограничивает рост цен. Запасы в золотых ETF-фондах понизились, запасы в серебряных ETF-фондах подросли, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы на SGE продолжали снижаться, объемы торгов подросли. Курс юаня к доллару США слегка укрепился. По данным Банка Китая, золотые резервы в ноябре 2017 г. не изменились и составили 59,24 млн унций. Премии на поставку золота на внутреннем рынке Китая на текущей неделе составляли $6-9,5/унция, что несколько ниже, чем на прошлой неделе. Премии в Гонконге составляли $0,7-1,3/унция, в Сингапуре – $0,7-1/унция, в Токио золото начало торговаться с премией в $0,25/унция к лондонской цене спот в преддверии праздников. В Индии спрос на золото оставался вялым, дисконты на текущей неделе составили $3/унция, ювелиры не пополняют запасы в ожидании снижения цен к заседанию ФРС США. Цены на золото понизились от уровня $1265 к уровню $1247. Инвесторы находятся в ожидании декабрьского заседания ФРС США. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1245-1220

, уровни сопротивления – $1265-1290. Цены на серебро в корреляции с рынком золота понизились от уровня $15,99 к уровню $15,78. Отношение золота к серебру составляет 79,26 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,89 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $15,65-15,45, уровни сопротивления – $15,87-16,0. Цены на платину в корреляции с рынком золота понизились от уровня $920 к уровню $892, после чего подросли к уровню $895. Спред между золотом и платиной составляет $355/унция. Спред между платиной и палладием расширился до 16-летнего максимума и составил -$121,5/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $892-832, уровни сопротивления – $898-916.

По данным статистического бюро ЮАР, производство золота в стране в октябре 2017 г. снизилось на 0,9% в годовом выражении против роста на 2,2% в сентябре 2017 г. Производство платиноидов в октябре 2017 г. выросло на 2,7% в годовом выражении против снижения на 7,9% в сентябре 2017 г. Цены на палладий вновь вырастали к уровню $1010 в корреляции с ростом фондового рынка, после чего рынок откорректировался вниз до уровня $1006. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1003-989

, уровни сопротивления – $1010-1017.

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