ИК ЛМС: Мы ждем нейтрального открытия российского рынка

Американские фондовые индексы в пятницу выросли на превысивших ожидания данных по рынку труда. S&P 500 поднялся на 0,55%, Dow Jones прибавил 0,49%, обновив исторические максимумы. Высокотехнологичный индекс NASDAQ увеличился на 0,38%. Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо растут: S&P 500 увеличился на 0,08%, Dow Jones – на 0,10%, Nasdaq – на 0,22%.

Нефтяные котировки в пятницу выросли. Brent подорожала на 1,93% до $63,4, а WTI - на 1,18% до $57,36. Сегодня цены на нефть снижаются на данных о продолжающемся увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США. Brent опустилась на 0,24% до $63,25, а WTI - на 0,19%, до $57,25. Цены на базовые металлы сегодня не демонстрируют единой динамики. Алюминий поднялся на 0,27%, медь прибавила 0,26%, никель опустился на 0,27%. Азиатские рынки сегодня сегодня растут, дорожают акции горнодобывающих компаний. Nikkei 225 поднялся на 0,3%, KOSPI - также на 0,3%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries прибавил 0,1%, китайские индексы также растут: Hang Seng прибавил 0,5%, Shanghai Composite - также вырос на 0,5%.

Сегодня в Японии опубликуют индекс деловых условий. В России сегодня Газпром, Кокс, ФСК ЕЭС, ОГК-2, Аптечная сеть 36,6 проведут заседание совета директоров. Химпром и Протек закроют реестр на получение дивидендов.

Мы ждем нейтрального открытия российского рынка с ростом на 0,1% на фоне оптимизма на мировых площадках

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