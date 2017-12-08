УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 8 декабря, дешевеющий на 0,2% рубль вновь оказывает поддержку индексу ММВБ, который прибавляет 0,3%, в то время как РТС дорожает всего на 0,1%.

Сегодня позитивные настроения превалируют на всех мировых фондовых площадках. Так, азиатские индексы завершили торговую сессию ростом +0,5-1,4% на фоне сильной статистики по экспорту и импорту Китая за ноябрь, а также заявлений Политбюро ЦК Компартии КНР о том, что страна продолжит реформы в 2018 г. в рамках новых экономических концепций. Европейские индексы также «зеленеют» (+0,2-1,2%) на новостях о достижении договоренностей об основных параметрах выхода Великобритании из Евросоюза в рамках первого этапа переговоров.

Поддержку российскому рынку, безусловно, оказывает дорожающая нефть (+1,2% по Brent спот). Несмотря на отчет Минэнерго США, отразивший продолжение роста добычи в стране, оптимизм в отношении «черного золота» добавили сильная статистика по внешней торговле Китая и более высокая оценка ВВП ЕС за 3 квартал (2,7% вместо 2,6%). Сегодня же внимание инвесторов приковано к данным по американскому рынку труда за ноябрь (безработица и количество созданных рабочих мест), поскольку могут повлиять если не на решение ФРС относительно повышения ставки в декабре, то на риторику регулятора касательно темпов ужесточения монетарной политики в 2018 году.

На отечественном фондовом рынке, тем не менее, в лидерах роста не нефтегазовый сектор, а телекомы и финансы. В первом лидером роста выступает МТС (+1,3%), который частично отыгрывает потери вчерашнего дня (-6,4%), вызванные новым иском Роснефти и Башнефти к АФК Система. В финансовом секторе лидирует МосБиржа (+2,7%), отыгрывающая вчерашние -2,9%, обусловленные скромными результатами по оборотам торгов в ноябре и снижением клиентских остатков, от которых зависят процентные доходы биржи.

Также заметно дорожают акции Магнита (+3,9%). Бумаги ритейлера заметно подешевели за последнее время на фоне слабых операционных и финансовых результатов за 3 квартал, поэтому некоторые инвесторы восприняли как хороший момент для покупки.

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