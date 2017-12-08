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mfd.ruАналитикаКомментарии11 декабря 2017 г.Банк "Глобэкс": неделя пройдет с повышенной вол...
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10:02

Банк "Глобэкс": неделя пройдет с повышенной волатильностью на российском рынке

Ожидаем роста от российского рынка из-за повышения всех азиатских фондовых индексов и фьючерсов на европейские и американские аналоги. Рынки отыгрывают позитивную статистику по рынку труда в США, опубликованную в пятницу, что поднимает уверенность в увеличении верхнего уровня процентной ставки на 25 б.п. до 1,5% по итогам заседания FOMC ФРС США в среду. Ставка LIBOR сроком на 3 месяца увеличилась на 7 б.п. до 1,55% на прошлой неделе. Мы полагаем, что перечисленные факторы помогут укрепиться доллару против мировых валют, в том числе и рубля. В четверг по итогам заседания ЕЦБ процентная ставка в Еврозоне останется без изменений, и это нейтрально отразится на евро, далее можно ожидать, что основная битва состоится в паре доллар/рубль. В пятницу ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б.п. до 8%, что также фундаментально не в пользу рубля. Однако в условиях высокой реальной ставки >5% иностранный капитал может оставаться на российском рынке, пока не введут новые санкции против РФ или ориентировочно, как минимум до конца января. Кроме того, в четверг состоится большая пресс-конференция Президента РФ, что также привлечет внимание иностранных инвесторов. Таким образом, мы ожидаем, что неделя будет волатильной для рубля.

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