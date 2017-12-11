Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается падение до 1,1730

В пятницу, 8 декабря, торги по паре евро/доллар завершились в небольшом минусе. До пейросла курс евро снижался до $1,1730, после выхода американской статистики восстановился до $1,1772.

Пятничные данные обзора рынка труда в США вышли неплохими. В ноябре количество новых рабочих мест в США составило 228 тыс. (прогноз был 190 тыс.). Показатель за сентябрь был повышен с 18 тыс. до 38 тыс., а за октябрь пересмотрен в сторону понижения с 261 тыс. до 244 тыс. Общий пересмотр составил плюс 3 тыс. Безработица в США сохранилась на уровне 4,1%. Доля экономически активного населения не изменилось и составила 62,7%.

Число новых рабочих мест превысило ожидания рынка, но участники рынка обратили внимание на слабый рост и пересмотр индекса средней почасовой зарплаты. Индекс среднего почасового заработка в США за ноябрь составил 0,2% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение пересмотрено с 0% до -0,1%). Доля экономически активного населения не изменилась и составила 62,7%.

Евро больше дорожал не от NFP, а роста кросс-пары евро/фунт. В пятницу британская валюта завершила торги в минусе на 0,67%, йена – на 0,32%, евро – на 0,03%. В плюсе закрылись франк, новозеландский и канадский доллар.

На момент написания обзора евро стоит 1,1784. Учитывая расположение часовых индикаторов и пустой экономический календарь, на понедельник по прогнозу ожидается падение до 1,1730.

В среду состоится заседание FOMC. Ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0,25 процентных пункта. В Конгрессе достигнуты договоренности по вопросу финансирования правительства до 22 декабря. Президент США Трамп уже подписал этот закон. Сегодня в 18:00 США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за октябрь.

Владислав Антонов, аналитик

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