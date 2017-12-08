ИК "Норд Капитал": Утренний аналитический обзор

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу МосБиржи, вблизи отметки 2105 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2100, 2090 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2120, 2130 п.

Скорее всего, после нейтрального старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации несколько выше уровня 2100 п. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона. Утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть может стать препятствием для активных покупок в российских акциях.

Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости нефтяных контрактов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы завершили торги с минимальным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи повысился на 0,09%. Долларовый индекс РТС практически не изменил своего значения, прибавив 0,03 пункта. При этом обороты торгов российскими акциями на Московской бирже оказались минимальными почти за два месяца. В то же время, пятничное состояние внешнего фона можно было уверенно охарактеризовать как позитивное. Таким образом, в конце прошлой недели мы наблюдали продолжение трехдневной тенденции к независимому от внешних факторов движению российских индексов. Участники локальных торгов в своей основной массе заняли выжидательную позицию.

К завершению пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2,3 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим приростом в первом эшелоне выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0,49%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.70%). Они корректировались вверх в противовес состоявшемуся накануне падению. В минувший четверг была опубликована позитивная финансовая отчетность эмитента по РПБУ за 11 месяцев 2011 года. Она указала на увеличение чистой прибыли «Сбербанка» за отчетный период на 29,2%. Таким образом, первоначальная реакция инвесторов и спекулянтов на сильную отчетность кредитной организации заключалась в распродажах ее акций. Если же взглянуть на дневной график обыкновенных и привилегированных акций «Сбербанка», то в них за последние две недели неспешно формируется среднесрочный разворот вниз. В лучшем варианте развития событий в течение нескольких ближайших торговых дней они лишь сумеют удержаться вблизи текущих уровней.

Заметно лучше рынка торговались бумаги Магнит (MGNТ RM, +3,07%) и МосБиржа (MOEX RM, +2,73%). Их существенное однодневное повышение также носило характер коррекционного технического отскока.

Акции АФК Система (AFKS RM, -1,86%) вновь подешевели на инерции панических распродаж, состоявшихся в ходе предыдущего торгового дня. Напомним, что в четверг они потеряли порядка 15% в связи с новостью о том, что АНК «Башнефть» и НК «Роснефть» направили в арбитражный суд дополнительный иск о взыскании с эмитента убытков в размере 131,6 млрд руб. В пятницу эта драматичная корпоративная история получила дальнейшее развитие. АФК «Система» подала встречный иск в отношении НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» о возмещении убытков в размере 330,4 млрд руб. Таким образом, за последние дни величина взаимных претензий участников судебного разбирательства оказалась увеличена почти в два раза. Возможная победа «Роснефти» в громком судебном процессе может обернуться серьезным осложнением финансового положения ее оппонента.

Низколиквидные бумаги ГК Детский Мир (DSKY RM, 0,00%) растеряли свой существенный внутридневной прирост вслед за вечерним спадом стоимости акций контролирующего акционера, которым является АФК Система. Между тем, внутри дня они пользовались спросом на фоне сообщения эмитента об открытии 9 новых магазинов торговой сети в различных областях России. Кроме того, в пятницу стало известно, что Генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов увеличил свою долю в компании с 1,35% до 1,7%.

Бумаги Татнефть-ао (TATN RM, -0,77%), Татнефть-ап (TATNP RM, -1,42%) заметно подешевели на фоне публикации неплохих производственных показателей эмитента за 11 месяцев 2017 года. Нефтяная компания увеличила объем добычи на 1.6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, количество скважин в новом бурении за отчетный период возросло на 17%.

Таким образом, обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» продолжили умеренный коррекционный откат от недавно обновленных исторических максимумов. Их существенное среднесрочное повышение в значительной степени связано с ожиданиями скорой выплаты щедрых промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2017 года в одинаковом размере 27,78 руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное неравномерное повышение в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного пятничного прироста подешевели на 0,5%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное, или смешанное.

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