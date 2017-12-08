ИФК «Солид»: В преддверии заявлений монетарных властей инвесторы займут выжидательную позицию

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки в $63,1 за баррель, слегка снижаясь под давлением данных отраслевой статистики, указавших на продолжающийся рост буровой активности в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром немного прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2105 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит попытки отыграть часть понесенных в последние две недели потерь.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу выросли при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 1%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение акций банков Lloyds (+3,6%), HSBC (+1%) и фармацевтических компаний Shire (+3,3%), AstraZeneca (+1,7%). Французский CAC (+0,28%) тоже вырос благодаря повышению котировок акций банков Credit Agricole (+3,9%), BNP Paribas (+3%). Немецкий DAX (+0,83%) также поднялся на фоне роста в цене акций банков Deutsche Bank (+3,3%), Commerzbank (+1,9%).

Фондовый рынок США в пятницу прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,49%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций UnitedHealth Group (+1,7%) и корпорации Boeing (+1,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,4%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,55%) тоже поднялся при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс телекоммуникационного сектора (+1,5%), в котором выросло в цене 100% акций.

Рынок акций РФ в пятницу не показал ярко выраженной динамики. Индекс МосБиржи вырос на 0,09% при оборотах торгов на 30% ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене обыкновенных акций Магнита (+3,1%) и Сбербанка (+0,5%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций Новатэка (-1,3%) и Газпрома (-0,3%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (0,0%) практически не изменился на фоне небольшого ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих на этой неделе событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, стоит выделить ожидающиеся решения по ключевым ставкам монетарных властей - ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и Банка России. При этом ФРС США, скорее всего, повысит свою базовую ставку на четверть процентного пункта, Банк России снизит свою ключевую ставку на четверть процентного пункта, а ЕЦБ и Банк Англии оставят свои ставки без изменений. Принимаемые монетарными властями решения будут сопровождаться комментариями и обновлением макроэкономических прогнозов, в ожидании которых активность инвесторов будет пониженной.

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