Открытие Брокер: Российский рынок попробует найти идеи для роста до конца дня

К 15:20 (мск) индекс Мосбиржи укреплялся на 0,29% до 2109,21 п., а РТС символически укреплялся 0,07% до 1120,29 п. К середине дня российский рынок растерял большую часть утреннего оптимизма, торгуясь на пониженных объёмах. В начале сессии местные игроки предпочитали покупать, руководствуясь ростом азиатских бирж и движением вверх котировок нефти. Однако груз собственных проблем пока не позволяет рынку думать о повышении. Акции АФК «Система» (-0,93%) продолжают отыгрывать новости об очередном иске «Башнефти» (+1,5%) и «Роснефти» (-0,02%). В свою очередь, АФК «Система» выставила встречный иск на 330,449 млрд рублей, обвиняя своих обвинителей в умышленном давлении на компанию с целью доведения её до банкротства. В основном, в секторах наблюдалась смешенная динамика: ММК (-0,98%), «Северсталь» (-0,87%), НЛМК (+0,26%), ГМК Норникель» (+0,56%), «Газпром» (-0,24%), «ЛУКОЙЛ» (+0,13%). «Газпром» сообщает о том, что уже к 8 декабря установлен новый рекорд объёмов поставок в дальнее зарубежье. С учётом 8 декабря, объём уже составил 179,8 млрд кубометров, превысив прошлогодний рекорд 179,3 млрд кубометров. Среди лидеров и аутсайдеров торгов оказались: Московская биржа (+2,76%), «Магнит» (+1,68%), МТС (+1,41%), а также «Полюс» (-2,45%), «ПИК» (-2,1%), «НОВАТЭК» (-1,58%). Над рынком продолжают нависать проблемы возможных новых ограничений со стороны США, череда исков к АФК «Система», да и свежа ещё память о слабых отчётах за III квартал.

Рубль слабел против доллара, но укреплял свои позиции против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3735 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,40%, недельная до 8,41%, а месячная до 8,38%. Накануне рубль смотрелся сильнее коллег по сырьевому цеху, но в пятницу ситуация иная. Внутренние проблемы оказались сильнее внешнего фона. Однако говорить о сильных колебаниях в рублей сложно, так как торговля на текущей неделе проходит в узком диапазоне, который, вероятно, сохранится до середины будущей недели. Затем уже волатильность возрастёт перед решением ЦБ РФ по ставке 15 декабря. К 15:20 (мск) USD/RUB – 59,28 (+0,17%), EUR/RUB – 69,552 (-0,24%).

На европейских площадках преобладал оптимизм, который был связан с двумя знаковыми событиями. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил рано утром о том, что Великобритания и Евросоюз преодолели разногласия по трём ключевым вопросам и готовы двигаться ко второму этапу переговоров. В частности, речь шла о режиме на границе Северной Ирландии. Кроме того, поздно вечером в четверг были приняты в окончательной форме правила Базель III, которые призваны защитить налогоплательщиков от необходимости выкупать проблемные банки. Оба эти события наилучшим образом повлияли на банковский сектор: Barclays PLC (+3,07%), Deutsche Bank (+3,05%), Societe Generale (+4,09%), UniCredit SpA (+3,36%). Для Германии также есть небольшой позитив в том, что «социальные» демократы склоняются в сторону формирования коалиционного правительства с «христианским» демократическим союзом Ангелы Меркель. И немного статистики. Промышленное производство в Великобритании выросло в октябре на 3,6% в годовом выражении при ожиданиях 3,5% роста. К 15:20 (мск) DAX – 13203,69 п. (+1,22%), CAC 40 – 5405,83 п. (+0,41%), FTSE 100 – 7360,04 п. (+0,54%).

Позитив для нефти вновь идёт широким фронтом. Решение Д. Трампа признать Иерусалим столицей Израиля было крайне негативно принято в соседних мусульманских странах, что напомнило рынку о геополитических рисках. Кроме того, по данным S&P Global Platts, добыча нефти в OPEC снизилась в ноябре на 220 тыс. бар. в сутки до 32,35 млн бар. суточной добычи. Кроме того, китайский импорт в ноябре лишь немного уступил историческому рекорду. С начала года импорт нефти увеличился на 12% до 8,44 млн бар. в сутки. К 15:20 (мск) Brent – $62,95 (+1,21%), WTI – $57,45 (+1,34%), золото – $1248,8 (-0,34%), медь – $6562,08 (+0,40%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 94,04. CAD и NZD укреплялись в пределах 0,25% против валюты США. К 15:20 (мск) EUR/USD – $1,173 (-0,32%), GBP/USD – $1,342 (-0,4%), USD/JPY – 113,54 (+0,41%).

Впрочем, предварительная статистика ADP Services показала рост числа рабочих мест в частном секторе немного выше ожиданий. Соответственно, данные от Минтруда США вряд ли будут плохими. Ожидается создание 200 тыс. новых рабочих мест. Российский рынок так и останется в состоянии нерешительности, так как внешний оптимизм его почти не касается.

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