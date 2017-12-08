ИК "Норд Капитал": Дневной аналитический обзор

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы РТС и МосБиржи лишь незначительно повышаются по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они продемонстрировали вполне логичный коррекционный подъем, отыграв с некоторым опозданием вчерашнее улучшение внешнего фона. Тем не менее, утреннее повышение локального рынка постепенно сошло на нет. Участники локальных торгов не торопятся возобновлять покупки, несмотря на позитивную динамику основных европейских фондовых рынков и нефтяных контрактов. Таким образом, мы наблюдаем продолжение трехдневной тенденции к независимому от внешних факторов движению российских индексов. В подобной ситуации наиболее разумной стратегией на локальном рынке стала бы выжидательная позиция.

К 15.00 МСК индекс МосБиржи повысился на 0,28%. Индекс РТС незначительно подрос на 0,09%. Декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) торгуются в состоянии умеренной бэквордации величиной в 4 п., или 0,36% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно слабого внутридневного прироста индекса МосБиржи наиболее ликвидные акции торгуются разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0,95%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0,71%). Сегодня они корректируются вверх в противовес вчерашнему опережающему падению. Напомним, что накануне инвесторов и спекулянтов не впечатлила очередная публикация позитивной финансовой отчетности «Сбербанка» по РПБУ за 11 месяцев 2011 года. Между тем, чистая прибыль кредитной организации за указанный период увеличилась на 29,2% до уровня 624,2 млрд руб. Похоже, что участники торгов уже настолько привыкли к сильным финансовым результатам «Сбербанка», что воспринимают их как должное.

Заметно сильнее рынка торгуются бумаги Магнит (MGNТ RM, +3,65%), МТС (MTSS RM, +1,19%) и МосБиржа (MOEX RM, +2,91%). Их текущее повышение также носит характер коррекционного технического отскока. Недавние распродажи в указанных акциях были связаны со значимыми корпоративными событиями.

Низколиквидные бумаги ГК Детский Мир (DSKY RM, +2,18%) получили поддержку на фоне сообщения эмитента об открытии 9 новых магазинов торговой сети в различных областях России. Кроме того, сегодня стало известно о том, что Генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов увеличил свою долю в компании с 1,35% до 1,7%.

Акции АФК Система (AFKS RM, +0,25%) сумели стабилизироваться вблизи текущего уровня после вчерашней 15-процентной просадки. Продолжение судебной тяжбы эмитента с компанией Роснефть (ROSN RM, +0,05%) получило дальнейшее развитие. АФК «Система» подала встречный иск в отношении НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» о возмещении убытков в размере 330,4 млрд руб., увеличив размер ставки в гонке взаимных претензий. Таким образом, возможность достижения компромисса между конфликтующими сторонами пока не просматривается. Вспоминается летучее выражение из американской классики «Боливар не вынесет двоих». Возможная победа нефтяной компании в судебном споре может обернуться серьезным осложнением финансового положения ее оппонента.

В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже ближайшего сопротивления, расположенного в районе 2010 п. Внутридневная техническая картина в нем указывает на некоторый перевес в пользу российских «быков». Вместе с тем, отсутствие должной реакции на сегодняшнее улучшение внешнего фона представляется тревожным фактором. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,6% по итогам дня.

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