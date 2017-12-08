Альпари: Пара доллар/рубль сохранит боковой тренд до оглашения решения ФРС США

В пятницу, 8 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 4 коп. (-0,08%), до 59,13 руб., курс евро – на 6 коп. (-0,10%), до 69,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-1,33%), а в паре евро/рубль – 232,5 млн евро (-6,36%).

Центральный банк России с 11 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 1,37 коп., до 59,2811 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,6434 руб., что ниже предыдущего дня на 28,89 коп.

Торги открылись ростом по доллару и евро. Курс доллара США, после обновления максимума на 59,42 руб., перешел в фазу консолидации. На уровне 59,32 руб. за «американца» участники рынка дожидались выхода данных по американскому рынку труда (NFP).

Количество новых рабочих мест в США за ноябрь превысило прогноз, а доллар подешевел после его публикации. Перед заседанием FOMC покупателей доллара разочаровал индекс среднего почасового заработка, который не дотянул до прогноза.

Почасовая зарплата выросла на 0,2% против ожидавшего роста на 0,3%, а значение за октябрь было пересмотрено с 0,0% до -0,1%. Этот показатель играет важную роль при принятии решения по процентным ставкам ФРС США. Рынок труда остается сильным и слабый показатель по зарплатам не должен стать препятствием к повышению процентной ставки в США 13 декабря.

На новостях американская валюта подешевела к «россиянину» с 59,34 руб. за «американца» до 59,04 руб. за доллар США. Отчет NFP имеет ограниченное влияние на рублёвые пары, поэтому дополнительную поддержку в вечернее время рубль получил от подорожания нефти. Росту котировок способствовали два фактора: увеличение спроса на черное золото в Китае и новости о возможной забастовке нефтяников в Нигерии.

В понедельник, 11 декабря, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 0,33%, до $63,09 за баррель. Торги на Московской бирже откроются снижением по курсу рубля. Склоняюсь к тому, что при цене на нефть смеси Brent на уровне $63 за баррель курс доллара сохранит боковой тренд до оглашения решения ФРС США по процентной ставке. Если покупатели сегодня смогут на открытии пройти отметку 59,35 руб. за «американца», то в течение двух дней курс доллара повысится до 59,60 руб. Если нет, то допускаю укрепление рубля до значения 58,78 руб. за доллар США.

Владислав Антонов, аналитик

������ ���������