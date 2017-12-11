ФГ "Калита-Финанс": Доллар восстанавливается перед FOMC

Прошедшая неделя не преподнесла сюрпризов и драйверов роста, основные пары в ожидании декабрьских решений монетарных властей двигаются в рамках краткосрочных технических трендов. Неделю назад мы указывали на потенциал краткосрочной коррекции EUR/USD до 1.170 – 1.175, верхняя граница диапазона поддержки достигнута. Аналогичное движение прошло в USD/JPY, причем там восстановление оказалось сильнее ожидаемого, и пара сейчас торгуется выше сентябрьских максимумов, сохраняя потенциал восстановления обратно в район 114.0 – 114.5, который, как и раньше, остается сильным сопротивлением. По индексу доллара диапазон сопротивления находятся в диапазоне 94.3 – 95.0. Поддержку доллару также оказала информация, что президент Дональд Трамп намерен до 30 января опубликовать детальный документ по реновации американской инфраструктуры, в котором будут прописаны основные принципы модернизации дорог, мостов, аэропортов и других публичных объектов. Цена вопроса – $1 трлн.

На этой неделе двухдневное заседание FOMC и последующая пресс-конференция могут прояснить намерения и прогнозы ФРС, и задать среднесрочные тренды. Аналитики сходятся во мнении, что ставка будет поднята, и главная интрига сохраняется вокруг тональности заявления и прогнозов, по которым можно будет судить о темпах ужесточения монетарной политики в следующем году. Позиционирование спекулянтов в EUR/USD сейчас бычье, ставки на рост пары растут притом, что выше находится сильная зона сопротивления, и это затруднит движение пары вверх. Движение вниз, к поддержке в районе 1.16, напротив, в таких условиях может быть облегчено. В случае роста пары мы не ждем, что старые максимумы неподалёку от 1.21 будут легко переставлены, и склонны, скорее, ожидать среднесрочного укрепления доллара. Однако мы не рекомендуем занимать агрессивных позиций ни перед FOMC, ни после, предлагая дождаться также решения ЕЦБ.

Фунт на прошлой неделе оказался бенефициаром хороших новостей вокруг Brexit. Появились сведения, что переговоры по вопросам внешней торговли будут возобновлены, и это, в первую очередь, означает, что правительство Терезы Мэй останется у власти, что позитивно для фунта, как и ожидания того, что сделка будет заключена в обозримом будущем. Оптимизма, впрочем, хватило ненадолго, наша идея о том, что прорыв выше 1.35 – 1.36 будет трудным делом, подтверждается, по итогам недели GBP/USD все же снизилась, и остается под давлением. Мы пока не склонны менять свое мнение относительно перспектив прорыва выше 1.36, хотя теперь полагаем, что какое-то агрессивное снижение так же вряд ли случится. Сейчас цели коррекции стоят на 1.32.

Нефть остается под давлением после решений по сделке ОПЕК+ в диапазоне $61.2 – 64.0 за баррель марки Brent, выход из диапазона пока что просматривается вниз, однако ситуация может измениться по итогам решений и комментариев ведущих монетарных властей. Даже если выход из коридора будет вверх, мы не ожидает сколько-нибудь значительного роста выше $64 сейчас, как и в первом квартале следующего года. Соответственно, мы не ждем от сырьевого рынка существенной поддержки сырьевым валютам в среднесрочной перспективе.

Доллар/рубль

USD/RUB по итогам недели выросла, держась в рамках обозначенного нами ранее коридора 58.6 – 59.5. Поскольку динамика USD/RUB давно определяется не столько нефтью, сколько ставками, на этой неделе движение может задать FOMC. Базовый сценарий подразумевает, что планомерное последовательное ослабление рубля продолжится вместе со снижением дифференциала доходности. Напомним также, что Минфин с начала месяца резко нарастил покупки валюты, и теперь покупает на 12.7 млрд. руб. в день против 5.8 млрд. руб. в день в ноябре. Баррель Brent в рублях сейчас стоит выше 3700, что комфортно для Минфина, и мы уверены, что, хотя в самом бюджете этот параметр заложен на гораздо более низких уровнях, в связи с исчерпанием своих валютных фондов при сохранении благоприятной внешней конъюнктуры Минфин не допустит сколько-нибудь заметного снижения этого важного для бюджета параметра. Кроме Минфина против рубля сейчас играют сезонный фактор и политические риски, связанные с возможным ужесточением санкций со следующего года. Поэтому, если внешний фон и решения ведущих монетарных властей будут по-прежнему благоволить рублю, вряд ли Минфин позволит ему воспользоваться благоприятной конъюнктурой. С другой стороны, если конъюнктура станет благоприятствовать падению рубля, этому никто не станет мешать, а действия Минфина его только ускорят. Мы допускаем дальнейшую консолидацию рубля, и даже возможность его краткосрочного укрепления на 2-3%, но базовым сценарием по-прежнему видим его ослабление. Цели 62-63 для USD/RUB по-прежнему актуальны для конца года – первого квартала следующего года.

Фондовый рынок

Фондовый рынок США, достигнув важного технического уровня 2660 (два расширения Фибоначчи вверх от коррекции 2015-2016 гг), по итогам недели нарисовал разворотную свечу. Среднесрочные осцилляторы и индикаторы силы тренда указывают на сильнейшую за много лет перекупленность. На наш взгляд, рынок локально перегрет и готов к технической коррекции, которую сдерживает сезонный фактор. Возможно, она начнется с началом следующего года. Сейчас мы не видим потенциала для дальнейшего движения вверх, периферийные рынки, такие, как российский, уже под давлением. Уровень 1100 по РТС пока что держится, вероятность его пробоя вниз, на наш взгляд, растет. Вблизи поддержки мы не рекомендуем занимать позиций, при пробое уровня вниз – продавать, первая поддержка 1050, далее 1025.

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